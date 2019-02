Prysmian fa chiarezza sul licenziamento dell’operaio

Ha fatto scalpore la notizia del licenziamento da parte della Prysmian di un operaio malato. Le tute blu dell’azienda hanno, infatti, indetto uno sciopero improvviso per contestare il licenziamento di un loro collega malato.

La manifestazione è cresciuta, portando gli stessi operai a bloccare i binari della stazione cumana all’altezza della fermata Arco Felice. La circolazione della cumana è stata quindi rallentata per tutta la mattina.

Il licenziamento è avvenuto perchè il lavoratore ha superato il periodo di malattia stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Per conto di Prysmian ha spiegato l’accaduto il Dott. Francesco Caputo, direttore risorse umane dello stabilimento di Pozzuoli. “L’operaio in questione – spiega il Dott. Caputo – ha collezionato ben 775 giorni di malattia addirittura raddoppiando il periodo di comporto. Praticamente negli ultimi tre anni questo dipendente aveva lavorato per soli 30 giorni. Inoltre dallo scorso 8 febbraio all’azienda non sono giunte comunicazioni da parte dello stesso dipendente. Insomma il licenziamento è davvero inoppugnabile.”

Una notizia che ha fatto scalpore vista l’ottima reputazione di Prysmian nei rapporti coi lavoratori “Reputazione a cui teniamo tantissimo – prosegue il Dott. Caputo – e che ci impegniamo ogni giorno a migliorare. Abbiamo messo in atto numerosissime iniziative di welfare aziendale per stare vicino ai nostri dipendenti ammalati, siamo all’avanguardia per il supporto dei pazienti oncologici. Insomma siamo tutt’altro che un’azienda contro i propri dipendenti”.