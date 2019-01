Reddito di cittadinanza: ultime notizie lunedì 21 gennaio

Reddito di cittadinanza come funziona, requisiti per ottenerlo nel 2019. A gennaio 2019 diventa realtà il reddito di cittadinanza voluto fortemente dal Movimento 5 stelle. Il primo testo è stato pubblicato in gazzetta ufficiale insieme alla legge di bilancio 2019.

Ecco quindi le ultime notizie sul reddito di cittadinanza. Con l’approvazione in consiglio dei ministri e la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di bilancio sono diventati certi i tempi di attuazione per l’entrata in vigore del reddito di cittadinanza.

Il reddito di cittadinanza parte ad aprile 2019. Entro questo termine i centri dell’impiego saranno pronti a valutare e accogliere le domande dei richiedenti.

Ma che cosa è il reddito di cittadinanza?

Che cos’è il reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza è un aiuto economico che sarà a disposizione di circa 5 milioni di italiani e servirà a fornire sostentamento a tutte le persone a rischio emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Nello specifico il Reddito di cittadinanza nel 2019 partirà a marzo con le domande e ad aprile con i pagamenti. Includerà ma non sostituirà il vecchio reddito di inclusione.

Quali sono i requisiti per il reddito di cittadinanza?

Ecco quali sono i requisiti per il reddito di cittadinanza:

Il reddito di cittadinanza porterà benefici a chiunque viva sotto i 780 euro al mese. Fornendo integrazioni al reddito fino a quella cifra se la persona vive da sola

I requisiti da possedere sono stabiliti da determinati livelli di ISEE, patrimonio, residenza, età.

Come fare la domanda per il reddito di cittadinanza?

Per fare la domanda per il reddito di cittadinanza ci sarà online un sito dal prossimo marzo 2019.