Sciopero trasporti mercoledì 24 luglio 2019: orari e info stop treni, mezzi pubblici e taxi Roma, Milano, Torino, Napoli

Lo sciopero generale nazionale dei trasporti di mercoledì 24 luglio Roma, Milano, Torino, Firenze e Napoli

Per mercoledì 24 luglio 2019 Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno dichiarato un’intera giornata di sciopero nei trasporti: lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico locale, ferroviario, merci e logistica, marittimo e porti, autostrade e autonoleggio, incroceranno le braccia per lanciare un allarme al Paese. Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti lamentano la mancanza totale di interlocuzione con il Governo: senza investimenti, il Paese e la Liguria non possono ripartire.

Lo sciopero riguarderà tutti i settori dei trasporti eccetto quello aereo, che sarà invece interessato da uno sciopero venerdì 26 luglio. I lavoratori del trasporto pubblico locale, del trasporto ferroviario, del trasporto marittimo, del trasporto autostradale e del trasporto merci sciopereranno in diversi orari, a seconda delle città e del settore.