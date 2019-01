STASERA IN TV – Programmi tv per stasera mercoledi’ 16 gennaio 2019: Rai, Mediaset e altre reti

Luca Molteni e Rocco Fontana sono direttori creativi di aziende che producono sanitari: il primo architetto e single per scelta, è un affascinante donnaiolo che vive in una moderna casa di città mentre il secondo vive in campagna, è sposato con Claudia e ha tre figli. Quando le aziende per cui lavorano decidono di fondersi, la sadica direttrice tedesca propone loro di sfidarsi in una sorta di gara per vincere il titolo di ‘Responsabile’ della nuova società: per una settimana dovranno scambiarsi le proprie vite.