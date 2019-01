Stasera in tv – programmi tv prima serata di oggi mercoledì 30 gennaio 2019: Rai, Mediaset e altre reti

Vediamo assieme i programmi di stasera in tv: su Rai 1 lo sport”Tim cup” mentre su Canale 5 lo show “55 passi nel sole”.

Rai 1, 20,30 – Tim cup | sport Quarti di finale , in campo Juventus contro Atalanta.

Rai, 2 21,00 – La porta rossa | film Regia di Carlo Lucarelli Un commissario di polizia che da morto diventa un fantasma per indagare sul suo omicidio ed aiutare la moglie in pericolo.

Rai 3, 21,20 – Chi l’ha visto | Inchieste

Rete 4, 21,25 – Cr4 la repubblica delle donne | varietà Il nuovo programma di Piero Chiambretti dedicato al genere femminile

Canale 5, 21,20 – 55 passi nel sole | show la straordinaria carriera artistica del cantante di Cellino San Marco con la partecipazione di Romina Power e prestigiosi ospiti

Italia 1, 21,25 – Sherlock holmes | film Regia di Guy Ritchie con Robert Downey jr., Eddie Marsan, Kelly Reilly, James Fox, Hans Matheson, Robert Stone, William Hope, Robert Maillet, David Garrick, William Houston, Terry Taplin, Rachel McAdams, Jude Law, Mark Strong. Sherlock Holmes e collega Watson incastrano l’assassino di giovani donne, Lord Blackwood, arrestandolo. Dopo la pena di morte sottoposta, il criminale sembra tornare dall’oltretomba. I casi si intrecciano in una serie di avventure.



La 7, 21,15 – L’impero del sole | film Regia di Steven Spielberg con Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson, Nigel Havers. Nel 1941, nel pieno dell’ invasione della Cina da parte dei Giapponesi, Jim Graham, un ragazzo inglese di dieci anni perde i genitori e decide di avventurarsi in bicicletta per Shangai, pattugliata dai Giapponesi.



Canale 8, 21,30 – Sette anime | film Regia di Gabriele Muccino con Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson, Madison Pettis, Michael Ealy. Tim è un eccellente e brillante ingegnere aerospaziale, ma per una leggerezza alla guida, con il suo cellulare, provoca un tragico incidente, in cui perdono la vita 7 persone, tra cui la moglie. Da li comincia la strada per la sua redenzione, salvando con i suoi organi, la vita a 7 persone, cominciando dal fratello , cosi’ via arrivando a Emily.



Nove, 21,25 – Clandestino – le baby gang di Napoli | Film 1^ visione tv Regia di David Berian Il report alla scoperta di una grande organizzazione criminale in tutto il territorio albanese.