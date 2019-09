Temptation Island Vip 2 anticipazioni, ecco il colpo di scena: in arrivo una nuova coppia

Alcune indiscrezioni anticipano i due nomi che prenderanno il posto di Ciro Petrone e di Federica Caputo, dopo che questi sono stati eliminati dal reality

Colpo di scena a Temptation Island Vip 2: è pronta per sbarcare una nuova coppia per sostituire Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo. Entreranno in gioco dalla puntata di lunedì 16 settembre condotta da Alessia Marcuzzi. Secondo le anticipazioni di Oggi e di Dagospia, i nuovi arrivati sarebbero l’attore e modello Alex Belli e la fidanzata Delia Duran.

I due, tra l’altro, erano “candidati” sin dall’inizio alla partecipazione del programma; ma poi non se ne era fatto più nulla. Adesso proprio loro, recentemente insieme alla Mostra del Cinema di Venezia, sarebbero stati scelti per prendere il posto di Ciro Petrone e Federica Caputo, dopo che i due hanno dovuto lasciare il reality poco dopo l’inizio. L’attore di Gomorra era infatti scappato dal villaggio dei fidanzati per raggiungere la compagna, violando in tal modo le regole del gioco e decretando così la loro estromissione.