Temptation Island Vip 2019, Conversano attacca l’ex fidanzata Serena Enardu

Giovanni Conversano critica la sua ex fiamma Serena Enardu dopo la puntata di Temptation Island Vip

E’ guerra su Instagram tra Giovanni Conversano e Serena Enardu dopo l’ultima puntata di Temptation Island Vip. Il primo appuntamento del reality di Maria De Filippi ha visto fra i protagonisti l’ex tronista di Uomini e Donne. Serena ha mostrato da subito un forte interesse per il single Alessandro, svelando i problemi nella relazione con Pago. Il cantante e l’imprenditrice cagliaritana sono legati da diversi anni. Un incontro avvenuto qualche tempo dopo l’addio della Enardu a Giovanni Conversano.

Dopo tanto tempo, Conversano è tornato a parlare della relazione, criticando nelle Stories di Instagram il comportamento dell’ex fidanzata.

“Dopo tanti anni, circa 9, tutti i nodi vengono al pettine – ha svelato -. Succede. Mi chiedevate cosa pensassi. Io penso che lei sia ciò che è sempre stata. Oggi non parlerò, non dirò tutto, perché voglio vedere fino a dove vuole arrivare”.

“Lei è stata sempre questa – ha aggiunto Conversano -, non mi meraviglio, qualcuno di voi forse lo farà, ma io lo sapevo 9 anni fa che era così. Motivo per cui ci siamo lasciati. Siamo solo all’inizio. Ma di cosa stiamo parlando? Che disastro. Qualsiasi cosa sembra andarle bene, basta che sia un pezzo di carne e che respiri”

Immediata la replica di Elga, sorella gemella della Enardu, che su Instagram ha scritto: “Vi chiedo la cortesia di ignorare le storie di quel povero sfigato che cerca ancora di grattare un po’ di visibilità grazie a Serena. Vi chiedo di non commentare, perché è quello che vuole. Per quanto mi riguarda non andrò a vedere il contenuto. Non mi interessa. E non giratemi niente”.