Terremoto oggi Italia, 26 aprile 2019: scosse lievi in Lombardia, Toscana, Marche e Umbria / Info Ingv

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi, venerdì 26 Aprile 2019 (ultimi terremoti, orario)

Nottata e prima mattinata di scosse di terremoto lievi avvertite oggi, venerdì 26 aprile 2019, in Italia. Scosse deboli nella notte registrate nel cremasco e sull’Appennino toscano. In mattinata doppia scossa live sull’appenino marchigiano e una a Norcia, in Umbria.

Di seguito il riepilogo delle scosse di oggi, venerdì 26 aprile 2019 con magnitudo superiore al 2.0

– ore 01.11 (LOMBARDIA — CAMPAGNOLA CREMASCA, CR) – M 2.2

– ore 05.20 (TOSCANA — PONTREMOLI, MS) – M 2.1

– ore 07.49 (TOSCANA — FIORENZUOLA, FI) – M 2.3

– ore 09:17 (MARCHE – ARQUATA DEL TRONTO, AP) – M 2.2

– ore 09:35 (MARCHE – ARQUATA DEL TRONTO, AP) – M 2.4

– ore 10:22 (UMBRIA – NORCIA, PG) – M 2.1



(ultimo aggiornamento ore 10.50)

Loading...