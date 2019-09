Terremoto oggi Umbria, mercoledì 11 settembre 2019: lievi scosse al centro Italia – Dati Ingv

Terremoto Umbria oggi | 11 settembre 2019 | Lista Ingv scosse Italia

L’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrata oggi nessuna scossa di terremoto sopra i 2 gradi di magnitudo. Di seguito riportiamo le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, mercoledì 11 settembre 2019: alle ore 5,24, lievi scosse in provincia di Perugia. Sono state rilevate diverse leggere scosse di terremoto in provincia di Perugia, con epicentro a Norcia. Una prima con magnitudo 1.5 è stata registrata precisamente a 4 km Nord Est da Norcia alle ore 0,58 con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 42.81, 13.13 ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 1.2 sempre a 4 km Nord Est da Norcia è avvenuta invece alle ore 1,05 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.82, 13.13 ancora ad una profondità di 10 km.

I terremoti di ieri, 10 settembre 2019

Doppia scossa di terremoto nella zona dell’Etna. La prima, di magnitudo 2.2, è stata registrata in provincia di Catania, a 2 km Nord Est da Mascali alle ore 2,04, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.77, 15.2 e ad una profondità di 10 km. La seconda scossa di terremoto di magnitudo 2.5 della scala Richter è stata registrata nella zona di Fiumefreddo di Sicilia, in provincia di Catania. L’epicentro a un profondità di 7 chilometri.