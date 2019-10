TURISMO/Al Rione Terra terza edizione di ArcheoCamp: tavola rotonda su “Le nuove tecnologie per la promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso”

Il Centro Sub Campi Flegrei, in collaborazione con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con il patrocinio del Comune di Pozzuoli, del Comune di Bacoli, del Comune di Monte di Procida, del Comune di Quarto, in occasione della terza edizione di ArcheoCamp organizza una Tavola Rotonda sul tema:

‘Le nuove tecnologie per la promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso’ che avrà luogo in Pozzuoli il 31 ottobre 2019 alle ore 8.30 presso il Rione Terra in Largo Sedile dei Nobili, sarà animata dai rappresentanti istituzionali, quali i Comuni, i rappresentanti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dal mondo accademico, da professionisti ed imprenditori. Chairman della tavola rotonda sarà Francesco Izzo Direttore Dipartimento di Economia Università Luigi Vanvitelli. Al termine dei lavori sarà possibile vivere l’esperienza di una visita virtuale di uno dei siti più belli del Parco Archeologico Sommerso di Baia, la cosiddetta “villa con ingresso a Protiro”. Progetto iMareCulture a cura di ISCR e 3D Research.

Lo locandina del programma completo del convegno