ULTIMISSIMA/Coronavirus, controllo senza precedenti a Pozzuoli: 7 auto dei vigli urbani a via Napoli – FOTO

Forte concitazione in questo momento a Pozzuoli, in particolar modo a via Napoli, dove ci sono almeno 7 auto dei vigili urbani a controllare chi circola per strada.

La situazione si fa sempre più stringente per chi ha intenzione di scendere senza motivo.

Ad annunciarlo è lo stesso sindaco di Pozzuolo Vincenzo Figliolia su Facebook. Ecco il post:

Gli agenti della Polizia municipale stanno controllando per strada sia chi si sposta in auto, sia chi cammina a piedi per verificare se sono rispettate le direttive del Dpcm e le ordinanze regionali e comunali. Nella sola giornata di ieri, gli uomini guidati dal comandante Silvia Mignone, hanno controllato 201 persone e 20 esercizi commerciali. Sette sono state le persone denunciate e 200 le autocertificazioni acquiste.Voglio ricordare ancora una volta che è estremamente importante rimanere a casa.

🔺Verso i trasgressori non saremo tolleranti, perché ne va di mezzo la salute di tutti. Per gli irresponsabili il tempo è scaduto.

🚷Secondo le direttive in vigore si può uscire solo per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità, quali possono essere gli approvvigionamenti alimentari ed i motivi di salute. Il mancato rispetto degli obblighi è punito con l’arresto fino a tre mesi e il pagamento di un’ammenda fino a 206 euro. Secondo quanto dispone la nuova ordinanza regionale, il trasgressore rischia la segnalazione al competente Dipartimento dell’Asl per esposizione al rischio di contagio e l’obbligo immediato di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni.