ULTIMISSIMA/Coronavirus, è deceduto l’unico contagiato bacolese

Ad annunciarlo è stato il primo cittadino Josi Della Ragione con un post su Facebook:

Non ce l’ha fatta il nostro concittadino che, qualche giorno fa, era risultato positivo al Coronavirus. Sono affranto, come tutti voi. È una notizia che ci riempie di grande tristezza. Mi stringo, a nome dell’intera comunità di Bacoli, al dolore della famiglia. Perché siamo un grande popolo. I familiari hanno ricevuto il tampone, e sono in isolamento. Stanno bene. Mi sento quotidianamente con loro e non gli farò mancare la vicinanza delle istituzioni. Mai. La città piange un suo figlio, un suo fratello. Possa riposare in pace.