ULTIM’ORA/Bacoli, il Sindaco Della Ragione chiude tutte le attività della movida

Ho appena firmato l’ordinanza per la chiusura, ad horas, di tutte le attività commerciali di Bacoli che non riescono a garantire il rispetto del divieto di assembramenti all’interno ed all’esterno del proprio locale. In particolare bar e lidi. Le pattuglie della Polizia Municipale e dei Carabinieri stanno notificando il nuovo dispositivo ai diretti interessati, garantendone il rispetto. Per contrastare la diffusione del Coronavirus. I locali suindicati resteranno chiusi dalle 20:00 di stasera è fino alle 8:00 di domani mattina. È una misura doverosa che mette un freno a quanto si sta verificando in città. E per contrastare l’irresponsabile movida notturna di chi non ha ancora compreso la gravità della problematica che stiamo vivendo su scala nazionale. Quando non basta il buon senso, non bastano le diffide, non bastano le denunce, allora è necessario adottare azioni dure. Chiedo a tutti, ancora una volta, un atto di responsabilità. Altrimenti, continuerò ad essere intransigente. Ho già convocato il Centro Operativo Comunale per valutare le prossime azioni, già da domani mattina. A difesa della salute pubblica.