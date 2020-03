ULTIM’ORA/Coronavirus, errata corrige del Sindaco: il primo caso è solo nativo di Bacoli

E’ stato appena ufficializzato dal primo cittadino bacolese il primo caso positivo al Coronavirus a Bacoli. Ancora non si conoscono i dettagli, ma, secondo indiscrezioni, la persona potrebbe essere un residente di Cappella.

Aggiornamento ore 20.45: la persona risultata positiva sarebbe nativa di Bacoli, ma residente al Vomero. Infondata l’indiscrezione sulla residenza di Cappella.

Ecco il comunicato del Sindaco:

Abbiamo il primo caso di Coronavirus a Bacoli. Ho appena ricevuto dalla Protezione Civile i dati dei tamponi analizzati nella giornata di oggi. Un cittadino di Bacoli è risultato positivo. È il primo caso riscontrato in città, resterà in isolamento forzato. Sono state immediatamente attivate dall’Asl Napoli 2 Nord tutte le misure utili a ricercare le persone che hanno avuto contatti con il paziente. Sono e saranno messe in isolamento per i prossimi 14 giorni. Sto adottando ogni misura necessaria per limitare il contagio. Continuerò ad aggiornarvi, senza mai nascondervi nulla. Raccontandovi sempre la verità di ciò che sta accadendo. La situazione è seria. Dovete restare a casa. Evitate di scendere in strada. Insieme, suoneremo questo incubo.