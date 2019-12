Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono classico: Giulio ancora in alto mare

Mercoledì 11 dicembre negli studi Elios in Roma si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne con tanti colpi di scena.

La registrazione parte con la presentazione di Sara, la nuova tronista. Tra i suoi corteggiatori ritroviamo Sonny, l’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche e Valerio un ex corteggiatore di Veronica.

Giulio Raselli è ancora in alto mare con la sua scelta. Dopo la scorsa puntata rincorre Giovanna ai parcheggi tentando di chiarire i malintesi vissuti durante la puntata. Dopo alcuni tentennamenti Giovanna si lascia andare in abbracci e baci, anche se non sembra del tutto convinta. Tornata a casa arriva ad una conclusione: riprendere le redini della situazione in mano e difendere sé stessa ricominciando a tener ben presenti i suoi principi. Decide così di non organizzare nulla per Giulio e comunica la sua decisione alla redazione. Giulio viene a sapere della mancanza di interesse di Giovanna e decide di andare a casa sua. Dopo una iniziale sintonia sembra che le cose peggiorino quando l’attenzione si sposta sull’altra corteggiatrice che, a detta di Giovanna, ha ottenuto più conferme da parte del tronista. Dopo diversi battibecchi lei lo manda a quel paese.

Dopo l’incontro con Giovanna Giulio va sotto casa di Giulia e dopo tanta attesa e diversi tentativi riesce a parlarle. Inizialmente sembra siano solo in grado di accusarsi ma alla fine riescono a trovare un’intesa e si baciano.

In studio Giovanna decide di andarsene, Giulio si alza per trattenerla e dopo un po’ riesce nell’intento e lei decide di risedersi. Interviene Lorenzo accusando Giovanna di essere sempre troppo arrabbiata e consiglia alla ragazza di rilassarsi altrimenti la rivale ne avrà tutto di guadagnato e otterrà più risultati di lei. Gianni le consiglia di essere più forte e di non mollare. Maria suggerisce alla corteggiatrice Giovanna di abbattere questo muro, di aprirsi di più permettendo a Giulio di essere più dolce e protettivo anche con lei. Maria descrive infatti a Giovanna l’altra corteggiatrice definendola più tranquilla ma Giovanna crede che la sua rivale non sia spinta da un reale interesse, ecco il motivo del suo comportamento. Ecco che Maria decide di chiederlo direttamente a Giulia che risponde con un No ma aggiunge di sentire qualcosa per il tronista, un coinvolgimento che ancora non riesce a definire. Il tronista riserva diverse frasi da non sottovalutare alla ragazza, le dice di essere interessato e attratto e di avere un interesse importante. Queste parole colpiscono però Giovanna che ci resta male. Ma alla fine Giulio dichiara di non avere ancora la scelta e di essere ancora confuso.

Maria passa al trono di Carlo e mostra la sua esterna con Chiara. I due si baciano e lui la definisce semplice e vera. In studio Carlo consola Giovanna invitandola a ballare.