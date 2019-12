Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono classico: Giulio si pronuncia

Mercoledì 18 dicembre negli studi Elios in Roma si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne con tanti colpi di scena.

Giovanna e Giulia entrano in studio serene e tranquille, ma presto la situazione cambia in peggio. Le esterne di entrambe sembrano essere andate bene, ma una volta viste le registrazioni al monitor le corteggiatrici vanno su tutte le furie.

Maria lancia l’esterna di Giovanna, la quale assume un atteggiamento di apertura nei riguardi del tronista dichiarando di volersi vivere la conoscenza in modo sereno, senza creare alcun motivo di rimpianto. Giulio ne resta piacevolmente meravigliato e apprezza l’affetto della sua corteggiatrice. I due si baciano e terminano serenamente la loro esterna.

Giulia, invece, stupisce il suo Giulio portandola a casa a conoscere la sua famiglia. La situazione a casa di Giulia è molto piacevole e Giulio si sente subito a suo agio. La conversazione abbraccia argomenti molto importanti e vissuto difficile riguardante la famiglia di Giulia. Il passato della ragazza e le difficoltà economiche raccontate dai genitori rendono il momento particolarmente commovente e Giulio ne resta molto colpito che ringrazia la sua corteggiatrice. I due si lasciano a diversi slanci d’affetto e baci.

Giovanna nota che il tronista continua a trattare le sue corteggiatrici ugualmente senza alcuna distinzione, ma Giulio fa un’affermazione importante stupendo la ragazza. Dichiara di essere stato meglio con la famiglia di Giulia e di aver percepito una netta differenza rispetto a quella di Giovanna. Giovanna si arrabbia pretendendo una scelta imminente. Giulio afferma di essere molto vicino alla scelta mentre incrocia il suo sguardo con Giulia. Pare che il tronista sia orientato maggiormente su quest’ultima.

Il trono di Carlo parte riprendendo il discorso con Chiara. Carlo aveva dichiarato che l’affetto con lei non aveva suscitato nulla. Aveva detto quelle cose solo per suscitare in lei una reazione, ma la ragazza risponde che la pensava come lui e che anche per lei i gesti d’affetto non avevano significato nulla. Carlo in esterna con Chiara apre l’argomento e si altera molto rispetto a questa risposta. Ma la corteggiatrice non sembra cambiare le sue parole e ribadisce la precedente dichiarazione. L’esterna termina con questa situazione e Chiara sembra non aver preso sul serio la cosa.

Entra in gioco una nuova corteggiatrice, Marianna, una ragazza diversa dalle altre, molto seducente. Si passa all’esterna con Cecilia, un momento molto piacevole che emoziona finanche Giulio. I due appaiono molto legati, si tratta sicuramente del legame più forte finora creatosi. La puntata si chiude con l’arrivo di Teresa e Andrea, i due raccontano della loro convivenza a singhiozzi e degli impegni di lavoro di Teresa che limitano il loro tempo insieme.