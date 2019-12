Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono over: la reazione di Ida dopo la proposta di matrimonio

Sabato 7 dicembre negli studi Elios in Roma si è registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne con tanti colpi di scena.

Armando accusa Juan Luis di sentirsi con altre donne, ne ha le prove della segnalazione in chat salvate che girerà alla redazione. La cose sconvolge non poco Gemma che non riesce a trattenere le manicrimane sconvolta da ciò, non sa se crederci o meno, e nel dubbio scoppia a piangere.

Finalmente Ida Platano risponde pubblicamente alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri: la donna tergiversa, non dà una risposta diretta, ma dice che non vuole perderlo e che dovranno creare insieme le basi di un matrimonio che al momento non ci sono. Pertanto da quel che si è capito ora ci proveranno seriamente, ma non si è compreso se continueranno a stare nel programma o no (Immaginiamo proprio di sì).

Armando e Veronica hanno chiuso la conoscenza, lui dice che lei è finta. Il napoletano invece continua la conoscenza con Roberta, anche se oggi non era presente in puntata.