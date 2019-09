Uomini e Donne, anticipazioni seconda registrazione trono over: lo scandalo di Gemma e il ritorno di Anna Tedesco

Sabato 7 settembre negli studi Elios in Roma si è registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne con tanti colpi di scena.

Sabato scorso è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La notizia del giorno è l’annuncio del ritorno di Anna Tedesco che aveva lasciato la trasmissione dopo la litigata con Gianni Sperti che l’aveva accusata di avere una relazione al di fuori dello studio con Giorgio Manetti. L’opinionista è tornato sulla questione stuzzicando la dama umbra che però non ha dato peso alle insinuazioni. Infatti Anna ha sottolineato che questa è una nuova esperienza e vuole viverla fino in fondo. Intanto Tina è stata messa a dieta da Maria De Filippi. La moglie di Costanzo ha chiamato un nutrizionista per seguire la Cipollari nella sua dieta. Infatti ha espresso il desiderio di perdere 20 kg entro Natale. Gemma Galgani, invece, ha già conosciuto tre corteggiatori.

Secondo le anticipazioni della puntata la Galgani ha continuato a stuzzicare la Cipollari, alzando la sua gonna mostrando l’abbigliamento intimo. Da qui è nata subito una lite molto accesa con Tina sul peso di quest’ultima che avrebbe raggiunto gli 83 kg.