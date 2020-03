Amalfi, l’auto del postino rimane in bilico

Tragedia sfiorata ad Amalfi nel borgo di Pogerola, dove l’auto del postino è rimasta in bilico. Ancora leggermente incerta la dinamica dell’incidente che sembra essere avvenuto in seguito ad un errore del postino che, avendo sbagliato strada, ne ha imboccata una privata per poi finire tra le scale di una proprietà sottostante, rimanendo con l’auto in bilico. Intanto c’è dice anche che l’incidente sia stato causato dalla rottura dell’impianto frenante e quindi una perdita di controllo del veicolo.

Fortunatamente il conducente è uscito illeso da questa vicenda, riuscendo a sgattaiolare fuori dall’abitacolo. Altro risvolto positivo della vicenda è l’assenza di persone coinvolte, dunque nessun ferito. Intanto sono all’opera i vigili del fuoco per recuperare l’auto rimasta in bilico.

Fonte: Positanonews