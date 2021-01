ATP Antalya 2021, Jannik Sinner assente. L’Italia punterà su Matteo Berrettini e Fabio Fognini

Ultimi ritocchi alle entry listdei primi tornei del 2021 per quanto concerne i circuiti ATP e WTA di tennis: con gli Australian Open slittati a febbraio, in questa settimana si terranno anche le qualificazioni del primo Slam stagionale, che si giocheranno dal 10 al 13 gennaio (uomini a Doha, donne a Dubai).

Nel corso di questa settimana, però, scatteranno anche i primi tornei del 2021: per gli uomini due tornei dal 7 al 13 gennaio di categoria 250 a Delray Beach ed Antalya, per le donne un torneo dal 6 al 13 gennaio di categoria 500 ad Abu Dhabi. Poi i tennisti si sposteranno in Australia, per rispettare il periodo di quarantena.

Ad Antalya sarà il numero 1 del seeding Matteo Berrettini, mentre la testa di serie numero 3 sarà Fabio Fognini. Direttamente ammessi al tabellone principale anche Salvatore Caruso e Stefano Travaglia, mentre si sono cancellati Jannik Sinner e Marco Cecchinato. Giocheranno invece le qualificazioni (che inizieranno domani) Andrea Arnaboldi, Andrea Pellegrino ed Andrea Vavassori, con quest’ultimo che farà coppia in doppio con Caruso.