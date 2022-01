A conferma il calendario tennistico non si ferma (quasi) mai, il primo atto ufficiale del Team Italia per la stagione 2022 è arrivato ancor prima che l’anno solare fosse iniziato. Nella mattinata australiana del 31 dicembre la squadra azzurra di ATP Cup, capitanata da Vincenzo Santopadre, si è presentata per la conferenza stampa pre-competizione, nella veste non solo di finalista della precedente edizione, ma anche in quello di squadra da battere in questa ATP Cup 2022.

Questo almeno ha detto il capitano australiano Lleyton Hewitt alla stampa internazionale presentando la prima sfida dei padroni di casa, quella proprio con l’Italia in programma domenica sera a Sydney. “Se lo dice Hewitt sarà vero: io mi fido, è un bravo ragazzo…,” ha scherzato Santopadre quando gli è stato chiesto come ci si sente a essere la squadra più forte in lizza.

“Visto le situazioni che si sono create, decisamente l’Italia ha quattro singolaristi più un doppista che ha vinto uno Slam e formano sicuramente la squadra da battere. I nostri primi due giocatori sono Top 10 e guardando anche i risultati dell’ultimo anno siamo sicuramente la squadra più forte”.