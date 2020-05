Per la prima volta in assoluto, a causa dell’emergenza Covid-19 e con decreto n. 10 della Presidenza del Consiglio Comunale, la seduta di Consiglio Comunale convocata per quest’ oggi , Venerdì 15 Maggio, alle ore 17:00, avverrà in videoconferenza e in diretta streaming. Ne dà notizia il Presidente del Consiglio Comunale Mauro Cucco attraverso il sito istituzionale dell’ente.

I cittadini potranno assistere alla seduta da casa o attraverso qualsiasi dispositivo mobile, collegandosi al link http://consigli.cloud/ bacoli/live

Al fine di una corretta visione della seduta, si raccomanda l’utilizzo del browser Google Chrome.

Questo l’ordine del giorno: