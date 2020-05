BACOLI/Continuano gli assembramenti, il sindaco Della Ragione chiude alcuni luoghi pubblici

Troppe persone senza mascherina, il sindaco chiude alcune piazze

E’ stato un weekend all’insegna dell’irresponsabilità in alcune zone di Bacoli. Assembramenti continui e persone che passeggiavano senza mascherina hanno costretto il primo cittadino, questa mattina, a chiudere alcune zone pubbliche della città.

“Non a tutti è chiara la tragedia che stiamo vivendo. Trovo irresponsabili gli atteggiamenti di comitive di giovani, e non, che continuano ad assembrarsi in più punti della città. Per questo – scrive il primo cittadino sul suo profilo Facebook – ho deciso di chiudere alcune aree comunali. Da oggi, e per l’intera settimana, sarà vietato l’accesso alla piazzetta di Marina Grande, alla villetta di via Poggio, all’area retrostante la Sala Ostrichina presso il Parco Vanvitelliano del Fusaro. Resterà interdetto anche il muretto della Villa Comunale di Bacoli difronte le scale di via Campi Elisi. Nelle prossime ore, oltre ad intensificare controlli e verbali, valuterò la chiusura di altri luoghi pubblici del territorio”.