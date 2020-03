BACOLI/Coronavirus, ancora denunce per i cittadini irresponsabili. L’ennesimo appello del Sindaco – FOTO

E’ stato pubblicato l’ennesimo appello del primo cittadino Josi Della Ragione nei confronti di chi esce nonostante i divieti assoluti. Stamattina posti di blocco per tutto il paese e altri automobilisti denunciati.

Ecco il post del primo cittadino:

Stamattina abbiamo fermato 254 automobilisti. Molti denunciati. Posti di blocco in tutto il paese. Ma avete capito che si rischia la vita? Li vedete i telegiornali? State guardando cosa accade a Bergamo? Non è un gioco. È una pandemia. Dovete fare la spesa nei negozi più vicini alla vostra abitazione. Non è tempo di “shopping”. Scendete in strada solo per necessità estrema. Solo per pochi minuti. Non è consentito farsi il giro della città, o recarsi addirittura in negozi fuori Bacoli, per acquistare il pane. Ma state scherzando? Potete trovarlo tranquillamente sotto casa. Fatevelo portare a domicilio. Molti commercianti si stanno organizzando. Non permetterò a pochi irresponsabili di mettere a rischio la salute di migliaia di famiglie. Siamo al vostro fianco. Ma dateci una mano. Altrimenti saremo ancor più rigidi. È una battaglia. Stiamo difendendo la vostra salute. Insieme, ne usciamo.