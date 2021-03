BACOLI/Coronavirus, focolaio a Miliscola: è allarme contagio in tre condomini

L’incubo Covid si sta concentrando nel quartiere di Miliscola

Coronavirus, è allarme contagi a Bacoli dove si registra un aumento di nuovi contagi, come lo stesso Sindaco Josi Della Ragione ha annunciato sulla sua pagina Facebook.

“Sono 9 i nuovi casi positivi, su 66 tamponi effettuati, registrati oggi a Bacoli. È una percentuale alta. Molti sono familiari di cittadini già contagiati. Alcuni sono ricoverati in ospedale. È una situazione seria. Da affrontare con fermezza. Il numero dei guariti – afferma il primo cittadino bacolese – è pari a 4. Pertanto i bacolesi attualmente positivi salgono a 86. Dobbiamo assolutamente invertire la tendenza. Tre residenti sono stati denunciati perché erano assembrati, senza mascherina. Idem, un commerciante che non garantiva le misure di sicurezza. Trovo incredibile che si debba ricorrere a verbali per tutelare la salute. Ma per taluni è questo l’unico messaggio comprensibile” .

Nella diffusione del contagio, si evince in modo plateale il ruolo determinante delle abitazioni. Sono rarissimi i casi di un solo ammalato scoperto all’interno di un edificio mentre sono sono una decina i piccoli focolai familiari che aggrediscono interi edifici.

Appare clamorosa la diffusione del virus in tre condominio di Miliscola nel quale sono stati contati più di 10 casi di positività. E proprio per questo motivo è alta l’allerta in questa zona di Bacoli.