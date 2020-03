Si alza il muro. Si cerca di porre un limite all’espansione del Coronavirus e dell’ignoranza dilagante di chi non ha capito che deve restare a casa. Il Sindaco di Bacoli ha predisposto posti di blocco congiunti di vigili urbani e carabinieri per fermare la passeggiata senza giustificazione che potrebbe rappresentare un veicolo pericoloso per la diffusione del Covid 19.

L’appello è sempre lo stesso: RESTATE A CASA!