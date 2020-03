BACOLI/Coronavirus, identificate 37 persone che “cazzeggiavano” senza motivo

Beccato in spiaggia un cittadino bacolese appena rientrato dalla Lombardia

Continua senza l’attività di controllo delle Forze dell’ordine per garantire la “quarantena” ai cittadini che non devono spostarsi senza alcun motivo. ieri sono state identificate e denunciate 37 persone. Tra questi, come scrive il sindaco Della Ragione sul suo profilo Facebook, un residente bacolese che era appena rientrato dalla Lombardia. Per lui scatterà un processo penale.

Ecco il posto del primo cittadino: