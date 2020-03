BACOLI/Coronavirus, il Sindaco chiude l’ex Alenia: “Incoscienti a far lavorare senza mascherine”

Il Sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha appena chiuso i due stabilimenti industriali bacolesi, ovvero Mbda e Leonardo perchè i “dipendenti lavorano senza mascherine”.

Ecco il post pubblicato dal primo cittadino su Facebook:

Trovo intollerabile che nei principali stabilimenti industriali della nostra città, Leonardo ed MBDA, i dipendenti stiano lavorando senza mascherine. Addirittura, su indicazione dei dirigenti locali e nazionali, gli è vietato di indossarle “per non creare panico”. Trovo intollerabile che, fino a ieri sera, non era stata effettuata la sanificazione dei locali di lavoro. Non è mia intenzione contrastare il diritto al lavoro. Ma non è pensabile che i lavoratori vengano trattati in questo modo. Non è pensabile che a causa di misure incoscienti si metta a repentaglio la salute di centinaia di operai. Bacolesi e non. Non è pensabile che da un lato si chieda alla comunità il grande sforzo di restare a casa, e dall’altro non si assumano azioni di prevenzione utili a tutelare la salute pubblica. Non è pensabile vanificare i sacrifici che tutta la popolazione di Bacoli sta mettendo in campo, per evitare la diffusione del Coronavirus.

Per questi motivi ho disposto la sospensione ad horas delle attività dei reparti, nonché di tutti gli stabilimenti aziendali, localizzati sul territorio di Bacoli, che non hanno assunto i protocolli di sicurezza anti-contagio, come l’adozione di protezioni individuali (mascherine, etc), fino all’adeguamento delle strutture industriali di lavoro alle misure di prevenzione al COVID-19.