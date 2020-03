BACOLI/Coronavirus, mascherine a 10 euro alla Farmacia Sant’Anna, la Guardia di Finanza: “Nessun rincaro”

Coronavirus, mascherine vendute a 10 euro della Farmacia Sant’Anna. La Guardia di Finanza fa chiarezza

Dieci euro per una mascherina nella speranza di arginare la diffusione del coronavirus. Uno scontrino che, secondo alcuni cittadini, sarebbe dovuto costare caro ad un farmacista di Bacoli, Claudio Nuzzo, titolare della Farmacia “Sant’Anna”, che ieri mattina si è visto arrivare la Finanza per una perquisizione. «Quei dispositivi mi sono stati venduti ad un prezzo 9,97 euro l’ uno dal distributore – spiega il dottor Nuzzo – non c’ è stato alcun rincaro da parte nostra: è il prezzo di costo».

Il caso scoppia su Facebook nel mezzo dell’ emergenza coronavirus: mezza Italia discute su come lavarsi efficacemente le mani, sulle distanze di sicurezza da tenere, sul tipo di mascherine più idoneo. L’ altra metà corre a cercarle. Nelle farmacie, soprattutto, mai così affollate come in questi giorni.









Una situazione che ha messo in allarme la Guardia di Finanza di Baia che ha fatto visita alla Farmacia. I militari hanno controllato le fatture d’acquisto dei dispositivi e hanno verbalizzato che non ci fosse alcun rincaro. Le mascherine in questione sono le FFP2 e, secondo il dottor Nuzzo “sono le migliori in commercio, perchè quelle con la valvola non sono sicure come le FFP2”.

“Siamo contenti che la Guardia di Finanza abbia fatto chiarezza su un caso che si è aperto sui social – aggiunge Nuzzo – e che hanno visto molte persone diffamare il mio lavoro e quello di tutti i miei collaboratori. Per questo motivo ho già dato mandato al mio avvocato di querelare chi ci ha diffamato”. Nuzzo ricorda che la Farmacia Sant’Anna è molto vicina alla popolazione e anche alle istituzioni, avendo donato proprio nei giorni scorsi litri di gel disinfettanti a chi ne avesse bisogno.