BACOLI/Coronavirus, posto di blocco congiunto al Fusaro per fermare gli incoscienti

Continua l’azione delle forze dell’ordine per contrastare l’irresponsabilità dei cittadini. Si cerca di porre un limite all’espansione del Coronavirus e dell’ignoranza dilagante di chi non ha capito che deve restare a casa. Sono in atto posti di blocco congiunti di vigili urbani e carabinieri per fermare la passeggiata senza giustificazione che potrebbe rappresentare un veicolo pericoloso per la diffusione del Covid 19. Nelle foto in basso posto di blocco congiunto al Fusaro, altezza Parco Vanvitelliano.

L’appello è sempre lo stesso: RESTATE A CASA!