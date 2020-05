E’ di oggi la notizia che il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza che permetterà, da lunedì prossimo, la passeggiata in qualsiasi ora del giorno.

A ruota, sempre durante la giornata di oggi, sono arrivate le nuove disposizioni del primo cittadino Josi Della Ragione che ha annunciato, sempre da lunedì prossimo, la riapertura di piste ciclabili, parchi pubblici e spiagge per poter passeggiare, evitando in ogni caso qualsiasi assembramento. Sarà consentito, inoltre, pescare in riva al mare o in barca, fare surf e andare in canoa.

Ecco il post pubblicato su Facebook dal primo cittadino bacolese:

Voglio rassicurare i tanti genitori che mi stanno contattando perché desiderano, nel rispetto delle regole, poter passeggiare con i propri figli. Avete ragione, i nostri bambini hanno già sopportato troppo. Per questo vi preannuncio che a Bacoli, evitando assembramento, lo potrete fare. Ad ogni ora, da lunedì. In spiaggia, in strada, nei parchi pubblici. Stesso discorso vale per gli amanti della pesca che intendono, sempre nel rispetto del distanziamento sociale e muniti di mascherina, poter pescare in riva al mare o, al largo, in barca. Idem per chi fa surf, o per chi intende fare un giro in canoa. A Bacoli, da soli, potrete farlo. Ho grande rispetto per le istituzioni. Dal Governo alla Regione. Ma il rispetto deve essere reciproco. Non si può pretendere che i sindaci facciano da passacarte di scelte altrui. Non è accettabile che i sindaci debbano applicare decisioni confuse, contraddittorie e che mutano ogni mezz’ora. Basta. La questione “asporto” è solo l’ultimo capitolo di questa intollerabile dinamica del caos. I cittadini meritano rispetto, gli imprenditori meritano rispetto, i lavoratori meritano rispetto. E se pretendiamo che tutti seguano le direttive, allora abbiamo il dovere di essere chiari. Invito tutti voi alla massima responsabilità. Perché non possiamo permetterci di buttare via due mesi di sacrifici. Dimostriamo, ancora una volta, di essere una comunità esemplare.