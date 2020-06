Protocollata al Comune una nota nella quale si chiede il montaggio delle telecamere a spese dei residenti del Poggio

Domani giornata ecologica promossa dal Comitato di Quartiere del Poggio. In campo un decine di volontari residenti per ripulire la spiaggia del Poggio e renderla fruibile ai bagnanti. Muniti di guanti, rastrelli e sacchi hanno setacciato l’arenile sabbioso, alle pendici del quartiere di Centum Cellae.

«Confidiamo nell’adesione e grande partecipazione dei cittadini, che hanno la volontà di lottare per valorizzare le bellezze di Bacoli», ha affermato Gennaro Grande, Presidente del Comitato Poggio e tra i promotori della iniziativa ecologica.

Altra priorità da fronteggiare per il quartiere del Poggio è il tema sicurezza nell’area di sosta. Con l’arrivo dell’estate ci sono anche gli avventori non residenti che si recano alla spiaggia poggese. Non mancano continui episodi di danneggiamenti e ammaccature alle auto dei residenti in sosta. E proprio come spirito di collaborazione con l’Amministrazione in carica il Comitato ha protocollato al Comune una nota nella quale si chiede il montaggio di alcune telecamere a spese dei residenti per rendere l’area più sicura .