Referendum e elezioni regionali 2020 risultati in tempo reale. Seguiamo in diretta dalle 15 di oggi, lunedì 21 settembre 2020, i risultati delle elezioni regionali 2020 e del Referendum a Bacoli

21:00 Potete consultare i dati in tempo reale delle preferenze qui: Elezioni regionali- Bacoli

15:50 Risultati definitivi sezione per sezione Bacoli

DEFINITIVO: SI 76,31% (8476 VOTI) – NO 23,69% (2632 VOTI)

Sezione 13: si 302 – no 85

Sezione 8: si 215 – no 112

Sezione 3: si 359 – no 108

Sezione 15: si 293 – 137 no

Sezione 18 348 si – 111 no

Sezione 9: 269 si – 104 no

Sezione 5: 396 si – 82 no

Sezione 16: 247 si – 82 no

Sezione 4: si 348 – no 113

Sezione 24: 308 si – 98 no

Sezione 20: 354 si – 103 no

Sezione 19: 359 si – 108 no

Sezione 22: 350 si – 89 no

Sezione 7: 273 si – 124 no