I carabinieri della Stazione di Bacoli stanno indagando su una serie di furti effettuati nei giorni scorsi in alcune attività commerciali di Bacoli. L’ultimo raid in ordine temporale ha interessato il famoso MonkeyBar di Baia. Alcuni ladri sono entrati all’interno della struttura dopo aver scassinato e distrutto la porta di vetro.

I malviventi hanno portato via alcune delle poche bottiglie di liquori rimaste e un video proiettore col quale venivano mostrate le partite di calcio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i ladri sono entrati anche all’interno dello chalet gelateria che affaccia su piazza Alcide De Gasperi, dal quale, per fortuna, non hanno portato via nulla.

Sembra essere solo l’ultimo di altri episodi simili che hanno coinvolto altre attività commerciali della zona. Tra queste c’è un’attività di Torregaveta che sarebbe stata interessata da un furto. Si attendono notizie ufficiali in merito.