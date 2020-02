BACOLI/L’Amministrazione chiede 3 vigili in “prestito” agli altri Comuni

Pubblicato un avviso di richiesta di personale in posizione di comando

Bacoli chiede aiuto agli altri Comuni per rimpinguare il numero dei vigli urbani. Attraverso un avviso pubblicato il 18 febbraio, l’Amministrazione prova ad integrare l’organico della Polizia Municipale con 3 agenti chiedendoli in “prestito” ad altri Comuni.

“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, – si legge nell’avviso – risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”.

Il Comune, si legge nella nota, rimborserà “l’onere relativo al trattamento fondamentale”.