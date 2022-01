Trovare parcheggio al Fusaro non è sempre facile. Al contrario, spesso nelle ore di punta parcheggiare l’auto può diventare un’impresa, ma i parcheggiatori abusivi rappresentano una novità per la zona intorno al Parco Vanvitelliano. Forse proprio per questo non è passata inosservata la presenza di alcuni uomini che nelle aree di sosta limitrofe al parco Borbonico illuminato si sono ‘improvvisati’ parcheggiatori abusivi. Qui ‘aiutavano’ gli automobilisti a trovare un posto auto, chiedendo del denaro in cambio.

Al comando della Polizia Locale e ai Carabinieri, anche attraverso i social, sono giunte numerose segnalazioni di residenti che hanno notato queste persone aggirarsi per il Fusaro.