BACOLI/Porto di Baia, il Sindaco Della Ragione rompe gli indugi: si va verso la ztl nei weekend

Il primo cittadino Della Ragione prova a concludere ciò che non è riuscito al vice Sindaco Illiano.

Ztl nel weekend sul porto di Baia. Il Sindaco di Bacoli Josi Della Ragione si sta muovendo in questa direzione per risolvere l’annosa questione del caos e del parcheggio selvaggio sul porto. Il primo cittadino ha accelerato nelle ultime ore dopo le prime avvisaglie del weekend scorso durante il quale si era generato una vera e propria anarchia sul porto. Il capo della Giunta comunale, con la sua decisione, ha, di fatto, delegittimato il vice Sindaco con delega al Demanio Salvatore Illiano dal compito affidatogli, dallo stesso primo cittadino, a termine dell’estate scorsa che aveva come obiettivo proprio la chiusura del porto.

Il sindaco Della Ragione sta mettendo a punto un piano per la chiusura alle auto partendo dai “weekend ecologici” in modo da preparare la cittadinanza e le attività commerciali alla chiusura totale del porto nelle prossime settimane. Una soluzione che consentirebbe a ristoranti e bar di estendere la propria attività sulla strada, un possibile ampliamento gratuito del suolo pubblico che potrebbe essere concesso a chi ne fa richiesta. E’ ancora, in ogni caso, prematuro per parlare di questa situazione.