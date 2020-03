E’ stato svelato il mistero dell’interruzione idrica che domani riguarderà il comune di Bacoli. Il primo comunicato apparso sul sito istituzionale e su quello della Regione Campania era errato. In ogni caso domani, dalle ore 8 alle ore 12, mancherà l’acqua per un guasto locale in queste strade: via Miseno, via della Shoah, inizio Gaetano de Rosa e tratto via Lungolago.