BACOLI/Trasporto di barche fuori orario urta il Tempio di Venere, crolla un frammento di muratura – FOTO

Una piccola parte di muro del Tempio di Venere viene giù a causa dell’ennesimo transito irregolare di trasporti eccezionali di barche. E’ successo venerdì quando il trasporto eccezionale ha urtato con la parte laterale del mezzo una parte della muratura del cosiddetto Tempio facendo staccare un frammento che dovrà per gioco forza essere tolto per evitare ulteriori crolli e, quindi, mettere in pericolo l’incolumità dei passanti. Secondo alcuni cittadini di Baia che hanno denunciato l’accaduto, l’autotrasportatore non si sarebbe nemmeno fermato.

Per l’ennesima volta denunciamo il passaggio irregolare di trasporto barche durante gli orari non consentiti, ma nessuna autorità, Sindaco compreso, prende provvedimenti seri inasprendo le pene come fatto con i parcheggi irregolari. Tutto questo mentre un Tempio storico sta crollando a vista d’occhio.

La foto del trasporto eccezionale è di repertorio.