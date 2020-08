Rimosse tutte le bancarelle non autorizzate dal centro storico di Bacoli

Troppa gente, evidentemente troppa, per il periodo di emergenza coronavirus che ancora non è finito. Dopo l’aumento dei casi nazionali e delle misure più restrittive messe in atto dal Presidente della Regione Campania De Luca, sono state fatte rimuovere alcune bancarelle non autorizzate presenti nel centro storico.

I residenti avevano denunciato su Facebook l’assenza di qualsiasi distanziamento sociale e l’assenza di mascherine tra i presenti. Questo mancato rispetto delle norme anticovid ha indotto le Forze dell’ordine ad un controllo capillare di tutti gli stand situati lungo la via centrale di Bacoli e ne è uscito fuori che molte di queste non erano autorizzate.