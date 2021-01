Fiori che spariscono, oggetti che non si trovano più. E a scoprire questi piccoli furti ma dal valore emotivo molto elevato sono i parenti dei defunti

Più volte i cittadini hanno segnalato la mancanza di oggetti lasciati sulle tombe dei cari che non ci sono più. L’ultimo caso, in ordine di tempo, ha riacceso la forte discussione sui social network. Quanto avvenuto ha sollevato ulteriormente l’indignazione dei cittadini. Infatti, qualche giorno fa, a due giorni dal funerale di una persona cara, alcuni familiari si sono ritrovati al cimitero. Una volta raggiunta la tomba, però, è arrivata l’amara scoperta. E la delusione più profonda. I cuscini di fiori e di rose rosse che solo fino a poche ore prima erano presenti in segno di affetto e amore per quella persona che non c’è più, erano scomparsi.

A denunciare l’accaduto su Facebook è Antonio Capuano che, oltre ad un lungo post, pubblica la denuncia fatta ai carabinieri della Stazione di Bacoli, i quali stanno indagando sull’accaduto perchè pare che non essere la prima volta.

Inutile dire che tutti sono rimasti sgomenti dinanzi a questa situazione. Anzi, fortemente indignati per quella che, a tutti gli effetti, è stata una grave mancanza di rispetto nei confronti della persona che non c’era più. Lo sfogo è stato affidato alle pagine dei social network.

E da lì è partito il confronto tra i cittadini con i racconti di coloro che avevano subito lo stesso “torto”. Testimonianze terribili che si rincorrevano l’una dopo l’altra.

Tutti hanno profondamente condannato quanto avvenuto. Condanna unanime verso un gesto deprecabile e contro persone che compiono questi furti senza pensare al dolore, l’ennesimo, che provocano a chi si reca al cimitero per trovare i propri cari.