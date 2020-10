Il Benevento sfida l’Empoli nel Terzo turno della Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Benevento-Empoli è una partita del terzo turno preliminare di Coppa Italia in programma mercoledì alle 16:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Chi passerà il turno sfiderà la vincente di Brescia-Perugia e dunque il Napoli al San Paolo.

RISULTATO FINALE: Benevento-Empoli 2-4 (47′ Olivieri, 56′ Maggio, 60′, 66′ e 86′ Mancuso, 91′ Moncini)

Benevento-Empoli non godrà di copertura tv: la Rai, detentrice dei diritti della Coppa Italia, non ha infatti inserito il match nel proprio palinsesto. Benevento-Empoli, al momento, vista la mancata diretta tv sulla Rai non sarà disponibile nemmeno in streaming.

Potrete seguire la diretta testuale del match su questa pagina.

Formazioni ufficiali di Benevento-Empoli

BENEVENTO (4-4-2): Manfredini, Maggio, Tuia, Glik, Foulon, Viola, Tello, Improta, Hetemaj, Sau, Di Serio

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan, Matos, Olivieri, Bajrami, Casale, Zappella, Ricci, Damiani, Pirrello, Haas, Parisi.