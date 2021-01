Cabinovia da Pozzuoli a Bacoli, dopo l’ok della giunta scatta la polemica: «Impatto paesaggistico devastante»

Mentre procede l’iter per il percorso che dovrebbe collegare i due comuni flegrei attraverso 14 stazioni, Pozzuoli Ora solleva critiche

Da Pozzuoli a Bacoli in cabinovia in 43 minuti per evitare il traffico. L’idea della quale si parla da tempo e che alcuni mesi fa è stata presentata pubblicamente a Pozzuoli in un incontro promosso dal Pd ha recentemente trovato una sua cornice istituzionale in una intesa tra i due Comuni dell’area flegrea e in una delibera della giunta comunale puteolana approvata il 12 gennaio. L’opera, si apprende dal documento, è nata dalla collaborazione tra gli uffici tecnici di Bacoli e Pozzuoli. C’è un progetto preliminare che prevede 14 stazioni: Pozzuoli, largo Emporio, Porto, via Campana, Olivetti, Arco Felice, Monte Nuovo, Piazza Italia, Scalandrone, Punta Epitaffio, Baia cantieri, Bellavista, Castello di Baia, Bacoli. Un percorso di 10 chilometri e settecento metri, che sarebbe uno dei più lunghi in Europa per questo tipo di infrastrutture. Il tragitto, è scritto nella delibera che è stata proposta da Roberto Gerundo, assessore a Pozzuoli e docente di Urbanistica nell’Università di Salerno, «va ulteriormente verificato in termini di impatto paesaggistico attraverso necessaria interlocuzione e successiva intesa con i soggetti preposti alla tutela dei relativi vincoli». Soprintendenza in primis, evidentemente, perché una cabinovia procede attraverso piloni e l’effetto di questi ultimi lungo la costa di un’area di grande valore archeologico e paesaggistico potrebbe essere piuttosto problematico.

Il finanziamento

I soldi per trasformare la proposta progettuale in realtà dovrebbero arrivare da Roma, precisamente dal ministero per le Infrastrutture e per i Trasporti. Circa 107 milioni di euro.