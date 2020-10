RISULTATO / Cagliari-Cremonese, Coppa Italia 20/21: sardi al prossimo turno

Il Cagliari sfida la Cremonese nel Terzo turno della Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Oggi pomeriggio il Cagliari ospita alla Sardegna Arena la Cremonese per il terzo turno di Coppa Italia. Dopo due vittorie consecutive in campionato il Cagliari debutta in coppa contro la squadra lombarda, allenata dall’ex tecnico rossoblù Pierpaolo Bisoli.

RISULTATO FINALE: Cagliari-Cremonese 1-0 (70′ Faragò)

94′ Triplice fischio di Giua! Il Cagliari sconfigge 1-0 una grande Cremonese grazie al gol di Faragò arrivato nella ripresa.

93′ Castagnetti impegna Vicario dalla distanza, nessun problema per il portiere rossoblù.

90′ 4 minuti di recupero assegnati da Giua.

81′ Colpo di testa di Celar su cross di Nardi, Vicario blocca.

73′ Combinazione Joao Pedro-Faragò-Pavoletti, pallone di poco a lato.

70′ Cagliari in vantaggio. Gol di Paolo Faragò! Tiro di Ounas respinto bene da Volpi, palla che arriva sui piedi del numero 24 rossoblù che fulmina il portiere avversario! Vantaggio dei sardi.

66′ Palo colpito da Gianluca Gaetano! Grande occasione per gli ospiti che in questo secondo tempo stanno spaventando un Cagliari decisamente sottotono.

61′ Sostituzioni anche per Di Francesco: Sottil per Tramoni e Joao Pedro per Oliva.

61′ Palo Cremonese! Nardi conclude di destro dal limite e colpisce il legno, poi Vicario già a terra blocca il pallone.

59′ Triplo cambio per Bisoli: entrano Nardi, Gustafson e Gaetano per Pinato, Strizzolo e Deli.

47′ Bolide di sinistro da parte di Ounas e Volpe è chiamato ad un grande intervento per scongiurare la minaccia! Subito forte il Cagliari in avvio di ripresa.

46′ Iniziato il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo

43′ Grande occasione per Buonaiuto tutto solo in area, destro piazzato: grande parata di Vicario che si stende e nega il gol!

39′ Conclusione di Matteo Tramoni: fuori! Gran giocata di Ounas che libera al tiro il francese ma il destro finisce a lato da ottima posizione!

34′ Marin cerca Pavoletti dalla bandierina, colpo di testa dell’ex Napoli fuori di pochissimo.

28′ Conclusione di Francesco Deli: fuori! Prima occasione per gli ospiti con il numero 8 che prova il destro teso ma la palla viene deviata in angolo.

17′ Azione offensiva della Cremonese con palla per Buonaiuto che prova il colpo di tacco ma sbaglia, riparte il Cagliari velocemente con Pavoletti che centra il palo ma l’azione è viziata da fuorigioco e viene fermata

15′ Colpo di testa di Leonardo Pavoletti: fuori! Bella iniziativa di Ounas che crossa dal fondo e il bomber livornese non inquadra la porta da ottima posizione.

10′ Cagliari in attacco: calcio d’angolo. Marin corto per Tripaldelli che prova l’iniziativa personale ma il cross successivo si perde sul fondo.

1′ Iniziato il match

Ore 14:25 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Cremonese

Il match di Coppa Italia, Cagliari-Cremonese, non sarà disponibile ne per la diretta tv e ne per lo streaming. La Rai detiene i diritti della Coppa Italia e non ha previsto la trasmissione del match mercoledì 28 ottobre, ore 14:30.

Su questa pagina potrete seguire la diretta testuale del match.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Cremonese



CAGLIARI: Vicario, Faragò, Pisacane, Klavan, Tripaldelli, Oliva, Marin, Ounas, Caligara, Tramoni, Pavoletti.

CREMONESE: Volpe, Fiordaliso, Terranova, Valeri, Crescenzi, Strizzolo, Castagnetti, Deli, Buonaiuto, Pinato, Ciofani.