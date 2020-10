Calciomercato Napoli – Santini: “Scambio in attacco con il Sassuolo a Gennaio”

Fabio Santini, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold.

Il calciomercato è finito da pochi giorni eppure si parla già con grande insistenza delle prossime sessioni di calciomercato. Fabio Santini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold. Ecco le sue parole: “Il Napoli piomba su Francesco Caputo, attaccante ora in forza al Sassuolo. Il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe proporre alla società emiliana un calciatore in cambio”.

Fabio Santini, giornalista ed esperto di calciomercato, ha poi aggiunto nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente televisiva 7 Gold: “Il Napoli potrebbe proporre Andrea Petagna al Sassuolo per Francesco Caputo. Non conosciamo ancora il prezzo fissato dalla società emiliana. Sull’attaccante c’è da registrare il forte interesse di altre big del campionato italiano di Serie A come Juventus, Roma e anche l’Inter di mister Antonio Conte”.Sassuolo a g