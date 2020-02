L’Asl Napoli 2 Nord ha inviato una comunicazione sui numeri da contattare in caso di presunti sintomi da CoronaVirus I residenti di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli dovranno prima telefonare il medico di famiglia, solo, in secondo luogo i numeri elencati di seguito. I non residenti, invece, potranno contattare direttamente le Asl di competenza di zona.

Ecco i numeri da contattare:

Pozzuoli 081 18841069

Monteruscello 081 5248198

Bacoli – Monte di Procida 081 8688127