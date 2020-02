Cibo per cani: ecco quale crocchetta naturale scegliere

Consigli per come scegliere le crocchette naturali per cani

Le crocchette naturali sono un alimento prezioso per garantire una dieta completa ed equilibrata al nostro cane, ma come scegliere le crocchette migliori? Ecco qualche consiglio per decidere con consapevolezza quali sono le crocchette naturali per cani più adatte da portare nella ciotola del nostro amico a 4 zampe.

Carne fresca come primo ingrediente

La carne fresca come primo ingrediente in composizione garantisce un’ottimale assimilazione dei nutrienti e un gusto straordinario per soddisfare le esigenze dei palati più sopraffini.

Ingredienti naturali

Gli ingredienti naturali, presenti all’interno di una crocchetta per cani, forniscono diversi benefici e facilitano la salute dell’animale.

La cicoria, ad esempio, è una fonte naturale di FOS (Fruttoligosaccaridi) per favorire una digestione corretta, il lievito di birra è ricco di Vitamine del gruppo B e minerali per supportare un sistema immunitario forte.

Una crocchetta per ogni età e per ogni taglia

Diversificare la crocchetta da dare al cane in base alla loro età è importante per la salute degli animali. Dal primo al 12esimo mese è importante scegliere una crocchetta pensata per i cuccioli, in grado di supportarne la crescita e lo sviluppo ottimale.

Dall’anno in poi, sarà importante passare alle crocchette specificatamente formulate per la fase adulta che dura, indicativamente, intorno ai 6 anni quando si può optare per delle crocchette specifiche per i cani anziani.

Un altro parametro da tenere a mente per la scelta della crocchetta migliore per il nostro cane è la sua modularità in base alla taglia.

Un cane di taglia piccola, infatti, ha esigenze diverse rispetto ad un cane di taglia media, grande o gigante. Per questo, oltre a scegliere l’alimento secco calibrato in base all’età del cane, è importante scegliere anche quello che sia indicato per la sua taglia per soddisfare a pieno il suo bisogno nutrizionale, e regalargli la giusta dose di energia e nutrienti per affrontare tante avventure insieme.

Assoluto divieto a conservanti e coloranti artificiali

Per scegliere una crocchetta per cani il più possibile naturale è preferibile che in essa non siano contenuti soia, OGM, conservanti o coloranti artificiali.

La scelta di abbracciare una visione olistica, ovvero la rinuncia completa agli ingredienti chimici (il più naturale possibile!), la selezione di una qualità superiore delle materie prime e la particolare attenzione all’integrazione dei benefici dei nutraceutici, hanno portato alla formulazione di un alimento per cani di tipo olistico.

Con gli alimenti olistici per cani il vostro piccolo o grande amico a quattro zampe avrà dei benefici visibili subito dopo poche settimane di utilizzo. Gli effetti benefici degli elementi nutraceutici sono stati ampiamente dimostrati e i risultati sono sorprendentemente visibili a occhio nudo! Nella maggior parte dei casi, il cane ha un miglioramento della propria condizione di vita di circa il 25-30%.

Ma quali sono i veri benefici di un’alimentazione olistica?

Aumento dell’appetibilità dell’animale (il gusto naturale è speciale per il cane)

Miglioramento delle feci (assenza di scarti alimentari e ceneri: usiamo solo ingredienti di alta qualità!)

Pelo più folto, più morbido e con colori netti e brillanti

Aumento della muscolatura

Aumento della vitalità e della felicità del vostro cane

Su Robinson Pet Shop trobi una selezione accurata di crocchette naturali per cani da acquistare direttamente online.