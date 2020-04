Coronavirus, ci sarebbe il primo positivo a Monte di Procida. Perchè Pugliese non l’annuncia?

L’Asl avrebbe già comunicato da ieri il nome del positivo, ma il sindaco non annuncia il primo caso positivo

La notizia sarebbe di dominio pubblico da ieri sera e circola per le strade sia di Bacoli e di Monte di Procida. Le condizioni del positivo sarebbero buone, ma c’è molta preoccupazione tra i cittadini per il ritardo sull’annuncio del primo cittadino montese Pugliese per l’iter dei tamponi che dovrebbe riguardare le persone che sono stati in contatto con il malato di Covid 19.

A comunicarci la notizia sono gli stessi cittadini che non “comprendono l’atteggiamento sul ritardo dell’annuncio da parte del primo cittadino. Per questo motivo chiediamo al primo cittadino che chiarisca questa situazione al più presto”. E’ un coro unanime di molti cittadini montesi.