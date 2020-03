Coronavirus, ecco quanto tempo servirà per capire se le restrizioni funzionano

L’altro dato importante che fa notare è che i casi reali possono essere, all’inizio di un’epidemia, molti di più di quelli che si stimano: quando a Wuhan pensavano di avere 444 casi, ne avevano invece 27 volte di più. Il contrario succede quando la curva dei contagi diminuisce: sono ancora tantissimi quelli ufficiali ma in realtà stanno calando.

Peculiarità Italia

E veniamo all’Italia: anche l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) emette un bollettino che contiene un grafico analogo (vedi sopra): in blu la data di inizio dei sintomi e in azzurro i casi diagnosticati aggiornati al 14 marzo. Il problema con la nostra situazione è che è ancora troppo presto per costruire curve precise. Lo stesso ISS specifica in una nota: «I dati più recenti (riquadro grigio) devono essere considerati provvisori sia per il ritardo di notifica dei casi più recenti sia perché i casi non ancora diagnosticati riporteranno in parte la data di inizio sintomi nei giorni del riquadro grigio». E più sotto nell’allegato metodologico: «Si sottolinea che i dati raccolti sono in continua fase di consolidamento e, come prevedibile in una situazione emergenziale, alcune informazioni sono incomplete. In particolare, si segnala, soprattutto nelle Regioni /PA in cui si sta verificando una trasmissione locale sostenuta del virus, la possibilità di un ritardo di alcuni giorni tra il momento della esecuzione del tampone per la diagnosi e la segnalazione sulla piattaforma dedicata. Il calo che si osserva nelle curve epidemiche negli ultimi due giorni, pertanto, deve essere interpretato come un ritardo di notifica e non come descrittivo dell’andamento dell’epidemia».