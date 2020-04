Coronavirus, il bellissimo articolo della Bild che tende la mano all’Italia

Coronavirus, “ci aiutaste a ripartire, siamo con voi”: la solidarietà della Bild agli italiani dopo la lettera di sindaci e governatori ai tedeschi

A due giorni dall’intervista di Conte alla tv Ard e dalla missiva alla Faz di un gruppo di amministratori locali, il quotidiano più venduto in Germania dedica interamente la sua prima pagina all’Italia. Lo fa con una scelta forte, in un momento decisivo per gli equilibri europei: l’intera copertina del giornale è scritta sia in tedesco che in italiano. Il messaggio: “Siamo come fratelli. Siete sempre nei nostri pensieri. Ce la farete. Torneremo da voi”

“Ci avete aiutato a far ripartire l’economia, siamo con voi”. Il quotidiano tedesco Bild, il più venduto in Germania, dedica interamente la sua prima pagina all’Italia. Lo fa con una scelta forte, in un momento decisivo per gli equilibri europei: l’intera copertina del giornale è scritta sia in tedesco che in italiano e le bandiere dei due Paesi campeggiano nella parte superiore. E il messaggio, a due giorni dalla lettera inviata da alcuni governatori e sindaci alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, è chiarissimo: i tedeschi sono accanto agli italiani nell’emergenza coronavirus.









Nell’articolo bilingue, la Bild scrive “siamo come fratelli” e “ci avete aiutato a far ripartire l’economia”. Un chiaro riferimento all’accordo di Londra del 1953 con il quale 21 Paesi europei, compresa l’Italia, tagliarono il debito tedesco permettendo a Berlino Ovest di ricominciare dopo la Seconda Guerra Mondiale. È probabilmente il passaggio più significativo sotto il profilo politico della scelta della Bild, nella settimana che dovrebbe condurre a un accordo sugli aiuti Ue, con Angela Merkel che finora ha rigettato l’ipotesi degli coronabond chiesti da Giuseppe Conte insieme a Emmanuel Macron, Pedro Sanchez e altri leader degli Stati dell’Unione.

“Siete sempre nei nostri pensieri. Ce la farete. Torneremo da voi e dal vostro mare”, continua la Bild elencando tipicità e icone italiane apprezzate in Germania, oltre alle bellezze naturali e architettoniche del nostro Paese. “Ciao Italia – è la chiusa dell’articolo in prima pagina – Ci rivedremo presto”. La scelta del più popolare quotidiano tedesco arriva a due giorni dalla lettera inviata alla Faz da diversi governatori e sindaci.

Stefano Bonaccini, Giovanni Toti, Giorgio Gori e Beppe Sala, oltre all’europarlamentare Carlo Calenda, si sono rivolti direttamente agli “amici tedeschi”:“State con i grandi Paesi Ue, non con piccoli egoismi. Dopo la guerra vostro debito fu dimezzato per evitare default. Oggi l’Olanda senza etica e solidarietà”. E anche i Paesi Bassi, nelle ultime ore, sembrano fare marcia indietro sul fronte degli europei aprendo ad un “fondo di emergenza”.

“Se l’Unione non dimostra di esistere cesserà di esistere. Berlino nel 1945 evitò il default perché il suo debito fu dimezzato da 21 Paesi tra cui l’Italia – è il messaggio apparso sul Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno dei maggiori quotidiani della Germania – Con gli eurobond i debiti pregressi non si cancelleranno né mutualizzeranno. L’Aja rigorista con il suo regime fiscale di favore toglie risorse al nostro welfare”.

Anche il premier Conte, in questi giorni, è intervenuto sui media tedeschi e olandesi. In un’intervista alla Ard ha detto: “Io e Merkel abbiamo visioni diverse. Ma in Ue scriviamo la storia, non un manuale di economia. L’Europa sia coesa o non sarà competitiva nel mondo”. Mentre al principale quotidiano dei Paesi Bassi, il De Telegraaf, ha ricordato che la recessione colpirà “chiunque” e “gli European recovery bond sono il modo migliore per rispondere, anche per i cittadini olandesi”. E ha sottolineato che “molte grandi imprese con i principali stabilimenti in Italia e i maggiori profitti nel nostro Paese poi beneficiano della legislazione fiscale olandese, molto più conveniente”.

Fonte: Il Fatto Quotidiano